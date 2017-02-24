Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arguvan Vakfı tarafından burs verilen üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın ile çok sayıda öğrenci katıldı. Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın yaptığı konuşmada, “Dünyaya insan merkezli bakan, insanların daha mutlu daha huzurlu, kardeşçe yaşamı için mücadele eden bir coğrafyanın çocuklarıyız. Amacımız birlik ve dayanışmayı geliştirmek, hayatın her alanına yaymak” dedi.

ÖĞRENCİSİ SAYIMIZ ARTIYOR

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, “Böyle güzel bir topluluğa ev sahipliği yapmak onur verici. Arguvan’ın okur-yazar oranının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Son yıllarda üniversite öğrencisi sayımız artıyor. Vakfımıza yapılan başvurulardan bunu görüyoruz. Arguvanlılar, çağdaş, demokrat, aydın insanlar. Okur-yazarlığa önem vermemizin sebebi de bundan kaynaklı” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz Arguvanlıların, çağdaş aydınlık yüzüyle gurur duyduklarını belirterek, “Belediye başkanımızın Arguvan’da yaptığı çalışmalar da bizlere gurur veriyor. İnsana yapılan yatırımlarda Arguvan öne çıkıyor. Belediyemize ve vakfımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ARGUVAN’I GÖRMEYE GELSİNLER

Arguvan Vakfı’nın İstanbul’da emeğiyle yaşamaya çalışan insanların kurduğu, yıllardır ilgiyle takip ettikleri bir vakıf olduğunu belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Arguvan’ın halkıyla el ele, kol kola olduğunu, topyekün bir kalkınma içerisinde olduğunu kaydetti. Ağbaba, “Arguvan’ı görmeyenlerin mutlaka görmesini isteriz. Arguvan, önümüzdeki dönemde Malatya’nın en örnek ilçelerinden biri olacak. Bu amaçla önemli adımlar atılıyor. Köylerimizin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapılıyor. Bozburun’dan, Çakmak Köyü’ne tüm köylerimiz birlikte kalkınacak, ayrım yapmadan bu kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Burada da Arguvan’ın tüm köylerinden öğrencilerimiz var. Çok güzel bir birliktelik sağlanmış. Hiç ayrım yapılmadan ihtiyacı olan öğrencilerimize burs verilmiş. Vakfımız, gençlerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor. Türkiye’nin özlediği bir tablo bu. İnsanların ayrım yapmadığı, birbirinden güç aldığı bir masa oluşturuluyor. Güzel bir birliktelik başarılmış. Umarım Türkiye’ye de örnek olur bu masa. Türkiye’de de kimsenin fikirlerinden dışlanmadığı bir ortamı yaşarız. Arguvan, sadece Arguvan’da yaşayanların değil. Arguvan Türkiye’nindir, dünyanındır. Yüreklerinizden çıkan ezgiler tüm Malatya’ya Türkiye’ye yayılıyor. Doğanşehir’inden, Pütürge’sine, Gökçe’den Hasançelebi’ye tüm halkımız Arguvan’ı içselleştirilmiş” dedi.

HABER MERKEZİ