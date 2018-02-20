AĞBABA, AKÇADAĞ’DA HÜKÜMETE SESLENDİ

Beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile Malatya’nın Akçadağ ilçesinde partililere bir araya gelen Ağbaba, bazı değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “MHP ile, Devlet Bahçeli ile bir ittifak konuşuldu, bunun altyapısı yapılıyor ama 2019’a giderken bırakın yüzde 50’yi, yüzde 45’i bile yakalayamayan bir görünüm var. Onlar önümüzdeki dönemde kendi kişisel siyasi geleceklerini kurtarma peşindeler. ‘CHP ittifak yapacak mı, yapmayacak mı?’ diye soruyorlar, CHP 16 Nisan’da ne yaptıysa, 2019’da da aynısı yapacak. ‘Adayınız var mı?’ deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylığı hak eden başta genel başkanımız olmak üzere birçok arkadaşımız var. Biz bu anlayışı ortaya koyarken, sadece CHP’nin adayı olarak koymayacağız. 16 Nisan’da nasıl ki herkes kendi siyasi görüşünü arka cebine koydu, kendi siyasi önceliklerini bir kenara bırakıp nasıl ki demokrasi, cumhuriyet, parlamenter sistem için oy istediyse 2019’da da bizde üzerimize düşeni yapacağız. 16 Nisan ruhunu azaltan değil, artıran bir siyasi anlayışla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EĞER SAMİMİYSEN GEL KALKANI KAPAT”

Ağbaba, Kürecik’te bulunan Füze Kalkanı’nın kapatılması gerektiğini kaydederek, “2011’de milletvekili olduk, kucağımızda Kürecik İsrail Füze Kalkanı’nı bulduk. Burası Kürecik ve Akçadağ’ı ilgilendirmiyor. Burası Türkiye’nin çıkarlarını gözetmiyor. Bizi yalancılıkla suçladılar. Burası İsrail’i, Amerika’yı koruyor. Buradaki bilgiler Türkiye’ye gelmiyor, Amerika’ya gidiyor. Eğer samimiysen, Amerika’ya meydan okuyorsan gel Kürecik üssünü kapat, kilidini ben vurmaya hazırım. Amerika’ya karşı bir şey yapacaksan, gel bunu yap. Millilik, yerlilik böyle olur” dedi.

Ağbaba, “Malatya’ya Rabia heykeli dikiyorlar. Bu Rabia nereden geldi? Bu topraklarda doğan hiçbir değerimiz yok mu? Dünyanın birçok ülkesinde herkes birbirini keserken, Avrupa ortaçağ karanlığını yaşarken Hazreti Mevlana'yı bu topraklar yetiştirmiş. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, bunların ismi okunuyor mu? Okunmuyor” ifadelerini kullandı.

“SURİYE POLİTİKASI”

“Biz 2019'da giderken bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Hep birlikte hep beraber yürüyeceğiz. Sadece bir Cumhuriyet Halk Partililer değil, sadece sosyal demokratlar değil ülkesini seven milliyetçisi ile de, solcusuyla da, Merkez sağcısıyla da muhafazakârlarıyla da birlikte el ele kol kola vererek Türkiye'ye tekrar ayağa kaldıracağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Mecliste sizin gür sesiniz olacağım. Malatya'nın hakkını savunmaya devam edeceğim. Malatya’nın sesi Türkiye'nin büyük Millet Meclisi'nde de, Türkiye'de de duyurmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Türkiye'yi ateşin ortasına atanlar, Suriye batağına sokanlar, Türkiye'ye Ortadoğu'nun en güvensiz haline getiren anlayış yönetemeyecektir. Bilin ki bugün Afrin'de Türk askeri şehit oluyorsa uygulanan Suriye'ye politikası neticesindendir” şeklinde konuştu.