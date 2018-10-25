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AĞBABA 2023 EĞİTİM VİZYONUNU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanının açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonunu eleştirdi.

AĞBABA 2023 EĞİTİM VİZYONUNU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanının açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonunu eleştirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:57
AĞBABA 2023 EĞİTİM VİZYONUNU ELEŞTİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aralarında seçim bölgesi Malatya’nın da olduğu pek çok şehirde 4-5 yaşındaki anaokulu öğrencilerine, nerede, kimler tarafından seçildiği belli olmayan, öğretmen olmayan kişiler tarafından haftanın 5 günü din eğitimi verildiğini belirterek, “Formasyon eğitimi almamış, 4—5 yaşındaki çocukların eğitiminden anlamayan bu kişiler minik bedenlere nasıl eğitim veriyorlar anlamak mümkün değil. Yapılan protokolle eğitim programının Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatına uygun yapılacağı, kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması, öğretim programlarının uygulanması ve ‘denetimi’nin müftülükler tarafından yapılacağı belirtiliyor. Milli Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı değil, başka kurumlar ve kişiler yapıyor. Nereden geldiği bilinmeyen, eğitimci olmayan kişiler eğitim veriyor” ifadelerini savundu.

“KORİDORDA VEYA MUTFAKTA EĞİTİM”

Malatya’da anaokullarından bazılarının kayıt yaptırırken velilere din eğitimi verileceğinin söylemediğini, okullar açıldıktan birkaç hafta geçtikten sonra velilere gönderilen yazıda bu eğitimin istenip istenmediğinin sorulduğunu kaydeden Ağbaba, “Pek çok okul din dersi verileceğini kayıt esnasında velilere söylemiyor. Veliler bir süre sonra dayatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Bazı anaokullarında din dersi almayan öğrenciler ‘sınıflar yetersiz’ denilerek koridorda veya mutfakta kendi derslerini görmek zorunda bırakılıyor. Pek çok veli, çocuklarının arkadaşlarından ayrıldıkları için gözyaşlarıyla eve geldiğini, öğretmenlerin baskı uygulanmasından, öğrenci arkadaşlarının dışlamasından dolayı tedirginlik duyduklarını belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

BAKANLAR DEĞİŞİYOR, ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR

Ağbaba, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda bilimsel ve laik eğitim değil, dünyanın terk ettiği bir sistem dayatılıyor. Çeşitli dini vakıf, cemaat ve derneklerle yapmış olduğu işbirliği protokolleri imzalaması bakanların değişmesine rağmen zihniyetlerin değişmediğinin göstergesidir. Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyuna hangi vizyon belgesini açıklarsa açıklasın, o belgede ne kadar süslü cümle olursa olsun minik bedenler bilimsel ve çağdaş eğitimin çok gerisinde yetiştiriliyor” sözlerine yer verdi. (Bülten)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli AğbabaEğitim Vizyonu
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