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AFRİN'DE İLERLEYİŞİMİZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi.

AFRİN'DE İLERLEYİŞİMİZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi.

busabahmalatya
busabahmalatya
10 Mart 2018 Cumartesi 16:32
AFRİN'DE İLERLEYİŞİMİZ DEVAM EDİYOR

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum bu ara aynı zamanda Afrin’deki ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibariyle teröristlerin 3 bin 195’i etkisiz hale getirilmiştir. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedik fakat dinlemediler. Bunlar Türk’ü, Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şuan itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şuanda yürüyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Şehitlerimiz var ama mukayese edilemeyecek kadar terörist etkisiz hale getirildi. Bizim şehitlerimizin bu noktada akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse onlara teslim edilecek. Şu anda Türkiye’de 3,5 milyon Suriyeli mülteci var. Bu 3,5 Milyon’dan Cerablus’ta olanlar vardı 140 bin kişi döndü. Afrin’de yaklaşık 2 bin metrekare. 850 metre kare bizim kontrolümüz altında. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onunda hesabını yapıyoruz. Bizim derdimiz toprak değil oradaki teröristlerin temizlenmesi. Bunlar bizim sınırlarımızı taciz ediyor. Hatay’ı, Kilis’i, Şanlıurfa’yı, Gaziantep’i ve Mardin’i taciz ettiler. Sabrettik ve adımı attık. Sizin birliğinizi istiyorum, beraberliğinizi istiyorum. Bu kardeş topluluğun içerisinde ayrılık, gayrılık olmaz. Biz birbirimizi para, makam ve pul için mi seveceğiz. Sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Burayı böldürmeyiz."

Son terörist kalana kadar teröristlerle mücadele edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK, FETÖ, DEAŞ bölmek istedi dersleri aldılar. İnlerine gireceğiz demiştim. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. Birisi kaçmış gitmiş Pelsinvanya’ya, öbürü Almanya’da. Nereye gidecekseniz gidin siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Benim milletime çok çektirdiler. Ümmeti parçaladılar. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devlet tanımıyoruz. Buna da sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 10.03.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
AfrinBusabahRECEP TAYYİP ERDOĞANIl Kongresi
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