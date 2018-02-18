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“Afrin bizim için istiklal meselesidir”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, CHP’yi Afrin harekatı konusunda eleştirerek, "Afrin bizim için istiklal meselesidir. Bir adım geri duranın, geri adım atanın, alttan alanın, kaçmayı düşünenin kanı kurusun" dedi. 

“Afrin bizim için istiklal meselesidir”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, CHP’yi Afrin harekatı konusunda eleştirerek, "Afrin bizim için istiklal meselesidir. Bir adım geri duranın, geri adım atanın, alttan alanın, kaçmayı düşünenin kanı kurusun" dedi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 12:58
“Afrin bizim için istiklal meselesidir”

Parti binasında bir açıklama yapan Avşar, HDP kongresinde Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılan saygısızlığı, Atatürk'e yapılan saygısızlığı CHP'nin nasıl içine sindirdiğini merak ettiğini söyledi. "CHP artık HDP çizgisinde yürümektedir" diyen Avşar, "CHP tabanından kopmuş konu devlettir, konu millettir, konu bayraktır diyen MHP ‘yi hedefine almıştır. Bu vatanın kolay kazanılmadığını bilenler MHP’nin hükümete verdiği desteğin nedenini anlamamakta diretip, birilerinin maşalığını yapmaktadır. Ana ihanet partisi son zamanlarda bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etmek suretiyle bulunduğu yeri ve çizgisini netleştirmiş, Türkiye sevdasından çok PKK sözcülüğüne bulaşmıştır. Ülkücünün lafı yürekten gelir, ülkücünün sözü senettir, ülkücünün davası vatandır, ülkücünün sevdası bayraktır. Bizi başkalarına benzetmesinler, Afrin'e gideriz dersek gideriz. Ülkücü ölümden korkmaz, bilakis ölüm bizler için yeniden doğuştur, vuslattır, düğündür, dernektir" dedi.
MHP İl Başkanı Avşar, Afrin'in istiklal meselesi olduğunu belirterek, "Afrin bizim için istiklal meselesidir. Bir adım geri duranın, geri adım atanın, alttan alanın, kaçmayı düşünenin kanı kurusun. Zeytin Dalı Harekatı'nın harcı imanla karılmış, 'hududa, Kızılelma'ya iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya İl Başkanı Bülent AvşarBusabahAfrin Harekatı
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