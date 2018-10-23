"AF DEĞİL ADALET TALEBİ KARŞILANMALIDIR"

Af konusunda önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Osman Marasalı, “Türkiye maalesef bir çelişkiler yumağı haline geldi. Bir taraftan meydanlarda ‘idam isteriz’ sloganları duyulurken diğer taraftan aynı kitlelerin kısa süre önce büyük devlet adamı olarak lanse ettiği kişilerin af talebi… Cumhurbaşkanı çıkış yapmadan önce medyanın önemli kısmı da bu işi makyajlama gayretine girişmişti. Şimdi her zamanki gibi çark edecekler. Saadet Partisi olarak af konusunda cumhurbaşkanı ile aynı şeyi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘kişilere karşı işlenen suçlarda affetme yetkisi kişilerdedir.’ Kişilere karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadele edilmek isteniyorsa bugünkü cezaların artırılması gerekir. Bir insan birilerinin canını yakmışsa, devletin ‘ben seni affettim git’ deme gibi bir lüksü olmamalı. Bu şekilde yapılan aflar topluma çok acı olaylar olarak geri dönüyor. MHP’nin iktidar ortağı olduğu dönemde çıkarılan Rahşan Affı bunun en bariz örneği. Cinayetten af edilenler yeniden cinayet işlerken, uyuşturucudan af edilenler tekrar aynı suçlardan dolayı cezaevlerine geri döndüler. Cezaevleri boşaltılmak isteniyorsa haksız ve hukuksuz bir şekilde, sadece muhalif olduğu için uzun yargılamalar ile cezaevinde tutulan insanların bırakılması bu amaca hizmet eder. Devlete karşı işlenen suçlarda af yetkisi devlettedir. Bunu yaparken de fayda/zarar dengesi gözetilmelidir. Devletin bir baba şefkati ile yaklaşması, bu insanları kazanmak adına fayda sağlar. Toplumda af konusundan ziyade adaletin en iyi şekilde tesis edilmesi talebi var. Adalet talebinin karşılanması tüm sorunların çözümü bir başlangıç olacaktır” sözlerini kullandı.

"ELİMİZ KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİK DERLER"

Yaklaşan yerel seçime değinerek, vatandaşlara seslenen Marasalı, "Vatandaş yine bu anlayışı seçerse, üç gün sonra elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik derler. Başkanı kıyafetiyle, ailesiyle eleştirmemek lazım, başkanı eleştirecekseniz, yönetim tarzından dolayı eleştirmeniz lazım. Ölçülü eleştirmemiz lazım, bilerek konuşmamız lazım. Biz adayımızdan dürüst olmasını, Allah için belediyeyi iyi yönetmesini ve liyakatli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ADALETSİZ BİR SEÇİM SİSTEMİ VAR"

"Türkiye'de çok adaletsiz bir seçim sistemi var" diyen Marasalı, "İktidar Partisine ve Meclisteki muhalefete milyarlarca TL seçim yardımı yapılırken bizim gibi Allah rızası için bu işi yürüten insanlara da cebinizden harcayın deniliyor. Biz de Allah rızası için bu ses kısılmasın diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum bu gün olmazsa yarın, Allah bizim sesimizi herkese duyuracak. Çünkü bizim niyetimiz halis. Biz belediyelerde halka hizmet etmek istiyoruz. Malatya'ya bir vizyon vermek istiyoruz, Malatya'mızın bir Kayseri, bir Gaziantep ile yarışır hale gelmesini istiyoruz" ifadelerinin kullandı.