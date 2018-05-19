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Adaylıktan çekildi, İnce’ye para yatırdı

CHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Av. Bayram Özcan adaylıktan çekildiğini açıkladı. Özcan, CHP Cumhurbaşkanı Adayı muharrem İnce’nin seçim kampanyası için nakdi yardım kampanyası başlattı.

Adaylıktan çekildi, İnce’ye para yatırdı

CHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Av. Bayram Özcan adaylıktan çekildiğini açıkladı. Özcan, CHP Cumhurbaşkanı Adayı muharrem İnce’nin seçim kampanyası için nakdi yardım kampanyası başlattı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:10
Adaylıktan çekildi, İnce’ye para yatırdı

CHP’den Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Av. Bayram Özcan,sosyal paylaşım sayfasında  adaylıktan çekildiğini açıklayarak, “Bugüne kadar tüm açıklamalarımda siyasi ikbal peşinde olmadığımı, 24 Haziran seçimlerinde CHP’ni desteklemek ve Malatya’da partim adına heyecan uyandırmak adına aday olduğumu söylemiştim. Bu nedenle listelerin oluşturulmasından önce CHP milletvekili aday adaylığından çekiliyorum.”

Özcan, sosyal paylaşım sitesinde “Muharrem İnce Seçim Kampanyasına Nakdi Destek Verenler” grubu oluşturarak, kendisinin yatırmış olduğu 13 bin 916 TL tutarında seçim kampanyası bağış makbuzunu yayınlandı. Özcan, İnce için seçim kampanyasına nakdi yardım bağışı çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Bayram ÖzcanChp Malatya
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