Adaylık başvuruları devam ediyor

Milletvekili aday adaylığı için son başvuru tarihi 29 Nisan Pazar olarak açıklanmasının ardından aday adaylarının başvuruları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin de milletvekili adayı başvurusu yapacağı ifade edildi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın adaylık için başvuruda bulunacak.

Malatya AK Parti’de başvuruları cumartesi itibari ile Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı’ndan istifa eden Yüksek Harita Mühendisi Nevzat Aslan ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği’nden istifa eden Avukat Ramazan Acar’ın da başvuruları dikkat çekti.

AK PARTİ ADAYLARI

AK Parti’ye Malatya’dan aday adaylığı için Fatih Serkan Erkuş, Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan, Nail Tuna, İktisatçı Selçuk Gökçe, Mehmet Hanifi Yılmaz, Sabri Unat, Dr. Ali Yıldırım, Yusuf Özdemir’in da başvurdukları bulundukları öğrenildi.

CHP ADAYLARI

CHP’de, mevcut milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya’dan aday olmak üzere başvuruda bulunacağı ifade edildi. Ağbaba’nın Malatya ile ilgili kararın ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın, Ağbaba’nın Malatya kararı üzerine, aday olmaktan vazgeçtiği belirtildi. Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ile CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Berna Karataş milletvekili aday adayı olmak için Cuma günü partideki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.

MHP ADAYLARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü Harita Mühendisi Berkan Samanlıoğlu, Ülkü Ocakları eski başkanı Dr.Burhan Coşkun, Ömer Ekici, Fahri Yüksel ve Dr. Ömer Faruk Kalı ile Avukat Mehmet Nuri Koşar, Ziraat Mühendisi Hakan Yılmaz, İş İnsanı Saime Palancıoğlu, Erol Gül, Aydın Pektaş ve Süleyman Eski, Eczacı Güzin Koçak’ın aday adaylığı başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ ADAYLARI

Edinilen bilgilere göre, ANAP ve AKP’nin Malatya eski milletvekillerinden, İyi Parti’nin kurucularından Avukat Süleyman Sarıbaş ile İş İnsanı Reşat Erdoğan’ın adları da Malatya adaylığı konuşuluyor.