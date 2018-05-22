Adaylar belirlendi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini YSK’ya verdi.

AK Parti’nin listesinde 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Adayların 126’sını kadınlar oluşturdu. Malatya’da ise AK Parti’de kadın aday Öznur Çalık oldu.

AK PARTİ’DE İSİMLER

AK Parti’nin Malatya milletvekili adayları; Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan şeklinde oldu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım İzmir’den aday oldu. Tuğrul Türkeş Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilirken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.

Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildiği de belirtildi. AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede toplam kadın aday sayısı 126, toplam erkek aday sayısı ise 474 oldu. AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram olurken, en yaşlı adayı ise Mardin 4. sıradan aday gösterilen Ahmet Munip oldu.

TÜFENKCİ BİRİNCİ SIRADA

AK Parti’nin genel listesinde 1. sırada yer alan isimler şöyle:

“Adana Jülide Sarıeroğlu, Adıyaman Ahmet Aydın, Afyonkarahisar Veysel Eroğlu, Ağrı Ekrem Çelebi, Aksaray İlknur İnceöz, Amasya Mustafa Levent Karahocagil, Ankara 1. Bölgeden Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2. Bölgeden Mustafa Destici, 3. Bölgeden Mehmet Naci Bostancı, Antalya Mevlüt Çavuşoğlu, Ardahan Orhan Atalay, Artvin Ertunç Erkan Balta, Aydın Mustafa Savaş, Balıkesir Adil Çelik, Bartın Yılmaz Tunç, Batman Ziver Özdemir, Bayburt Fetani Battal, Bilecik Selim Yağcı, Bingöl Cevdet Yılmaz, Bitlis Cemal Taşar, Bolu Arzu Aydın, Burdur Bayram Özçelik, Bursa 1. Bölgeden Hakan Çavuşoğlu, 2. Bölgeden Efkan Ala, Çanakkale Bülent Turan, Çankırı Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çorum Ahmet Sami Ceylan, Denizli Cahit Özkan, Diyarbakır Mehmet Mehdi Eker, Düzce Fahri Çakır, Edirne Fatma Aksal, Elazığ Metin Bulut, Erzincan Süleyman Karaman, Erzurum Recep Akdağ, Eskişehir Nabi Avcı, Gaziantep Abdülhamit Gül, Giresun Cemal Öztürk, Gümüşhane Hacı Osman Akgül, Hakkari Husret Dinç, Hatay Hacı Bayram Türkoğlu, Iğdır Ahmet Tutulmaz, Isparta Süreyya Sadi Bilgiç, İstanbul 1. Bölgeden Berat Albayrak, 2. Bölgeden Süleyman Soylu, 3. Bölgeden Numan Kurtulmuş, İzmir Birinci Bölgeden Binali Yıldırım, 2. Bölgeden Hamza Dağ, Kahramanmaraş Mahir Ünal, Karabük Cumhur Ünal, Karaman Recep Şeker, Kars Ahmet Arslan, Kastamonu Hakkı Köylü, Kayseri Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Ramazan Can, Kırklareli Selahattin Minsolmaz, Kırşehir Mustafa Kendirli, Kilis Mustafa Hilmi Dülger, Kocaeli Fikri Işık, Konya Ahmet Sorgun, Kütahya Ahmet Tan, Malatya Bülent Tüfenkci, Manisa Murat Baybatur, Mardin Şehmuz Dinçer, Mersin Lütfi Elvan, Muğla Mehmet Yavuz Demir, Muş Mehmet Emin Şimşek, Nevşehir Mustafa Açıkgöz, Niğde Yavuz Ergun, Ordu Şenel Yediyıldız, Osmaniye Mücahit Durmuşoğlu, Rize Hayati Yazıcı, Sakarya Ali İhsan Yavuz, Samsun Ahmet Demircan, Siirt Osman Ören, Sinop Nazım Maviş, Sivas İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak Rizgin Birlik, Tekirdağ Mustafa Şentop, Tokat Yusuf Beyazıt, Trabzon Muhammet Balta, Tunceli Hakan Özer, Uşak Mehmet Altay, Van Osman Nuri Gülaçar, Yalova Ahmet Büyükgümüş, Yozgat Bekir Bozdağ, Zonguldak Polat Türkmen.”

CHP’DE ADAY LİSTELERİ

Diğer taraftan önceki gün CHP milletvekili aday listeleri de açıklandı. Buna göre, Malatya'da 1. sırada Veli Ağbaba, 2. sırada Hulusi Porgalı, 3. sırada Av Soner Gökçe, 4. sırada Av Berna Akdaş, 5. sırada Emin Dönmez, 6. sırada Mahmut Akbıyık yer aldı.

MHP GEÇEN HAFTA AÇIKLADI

MHP’de ise Malatya’da Mehmet Celal Fendoğlu, Ömer Ekici, Burhan Coşkun, Adil Zereyli, Aysel Yüzer, Bekir Enes Çaparoğlu milletvekili aday listelerine dahil oldu. MHP, 3 gün önceden listesini açıklamıştı.

İYİ PARTİ’DE ADAYLAR

Dün İYİ Parti’den de milletvekili aday listeleri açıklandı. Buna göre, Malatya’da 1. sırada Ali Bilici, 2. sırada Hacı Mehmet Turfanda, 3. sırada Şule Gürsoy, 4. sırada Sahra Karahan Erguvan, 5. sırada Muhammet Afşin Arıkan, 6. sırada Özgür Bozkurt yer aldı.

SAADET PARTİSİ’NDE ADAYLAR

Saadet Partisi’nde milletvekili aday listesinde, Mehmet Kaya Asiltürk, Abuzer Gögüs, Yunus Savaş, Mustafa Parlakyıldız, Muhammet İkbal Yıldız, Adnan Özdemir isimleri yer aldı.

BTP KATILMAYACAK

Diğer taraftan YSK, seçime katılacak 11 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve HÜDAPAR olarak açıklamıştı. Dün son dakika BTP 24 Haziran seçimlerine katılmayacağını bildirdi.

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