7. KEZ UZATILIYOR!

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkim, “Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek” dedi.

Başbakan Yıldırım, Hacı Veli-Hanım Erdem Camii’nde kıldığı cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile ABD arasında sosyal medya üzerinden devam eden atışmaları değerlendiren Yıldırım, "ABD-Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Rusya hem ABD Başkanlarıyla görüştü. Kimyasal silah kullanımının, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir. Ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye’nin, Rusya’nın ve İran’ın önayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalı. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "OHAL bir kez daha uzatılır mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliği hususunda siyasi partileri ziyaret etmesine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Seçim güvenliği konusunda ülkemizde herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde özellikle 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu’da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda çok partili hayata demokrasimiz geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamadı. Türkiye’de seçimler bugüne kadar gayet şeffaf bir şekilde demokratik katılımın yüksek olduğu, güvenlik içerisinde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin kıymeti yoktur" dedi.