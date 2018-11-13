“31 Mart seçimlerinde tarih yazacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, AK Parti İl Kadın Kolları ile birlikte toplantı yaparak 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarına yönelik olarak istişarede bulundu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nun katıldığı toplantıda konuşan Çalık, 31 Mart 2019 yeril seçimlerine odaklandıklarını bildirerek, “31 Mart 2019 yerel seçimlerine Allah nasip ederse sizlerle birlikte gideceğimiz seçim olacak. Malatya için yine kadınlarımız tarih yazacak, yine Türkiye’de AK kadınlarımız tarih yazacak. TBMM’deki kadın temsil oranımız yüzde 18’e çıkmış vaziyette. Bu İnşallah yerel yönetimlerde de aynı şekilde en az yüzde 20’lerle temsil edilsin istiyoruz. Bu vesileyle hepimizin çok çalışması lazım” diye konuştu.

“KAMUOYU KİMİ İSTİYORSA…”

Gösterilecek bütün adayların etrafında teşkilat olarak kenetleneceklerini belirten Çalık konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Kamuoyu kimi istiyorsa, Malatya kimi istiyorsa, teşkilatımızla hemhal olmuş, AK Parti kriterlerine uyan, devletini, milletini, ezanını, bayrağını seven ve değerlerini bilen adaylarımızla yola çıkacağız. Genel Merkezimiz, Sayın Genel Başkanımız; bütün o silsileyi, anketler, temayüller, mülakatlar ve üst komisyonumuzun vereceği kararlar neticesinde adayımızı kim olarak belirlerlerse onun etrafında kenetleneceğiz. Bütün adaylarımız bizim bir kez daha tarih yazmamıza vesile olacak.”

AK Parti’de Kadın Kollarının her zaman önemli göre ve çalışmalarda bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Çalık, “Partimizin kurulduğu 14 ağustos 2002’den bugüne görev yapan bütün kadınlarımıza, çalışan ve emek veren bütün kadınlarımıza sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletirken, bugün görev yapan bütün kardeşlerime de Kadın Kolları İl Başkanımız Aynur Oğuzhan nezdinde hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.