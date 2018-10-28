“28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın!”

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şubesi, 28 Şubat mahpusları için özgürlük talebini yineledi. Dün dernek binasında yapılan basın açıklamasında konuşan MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Anıl, af gündeminin sıcaklığını koruduğu bugünlerde ’28 Şubat mahpuslarına özgürlük’ taleplerinin devam ettiğini söyledi.

“BÜTÜN AĞIRLIĞIYLA DEVAM ETİYOR”

28 Şubat Darbesi’nin etkisinin hala devam ettiğini belirten Anıl, “1990’lı yıllardan itibaren başlayıp yavaş yavaş örülerek 28 Şubat 1997’de teşebbüsün ötesine geçip gerçekleşmiş bir darbe olarak gündemine oturan 28 Şubat Darbesi, etkisi halen devam eden bir darbedir. Bililerince ‘bin yıl sürecek’, bililerince ise ‘bitti’ denilen 28 Şubat Darbesi, üzerinden 21 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“İFTİRALARLA SUÇLUYMUŞ GİBİ…”

Darbe mağdurlarının hala cezaevinde tutulduğunu söyleyen Anıl, “Beraat etmesi gerekirken aynı torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezası verilen; en ağır yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezası alması gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezası verilen; delil niteliği tartışmalı olup ABD’de deşifre edilmiş dijital kayıtlarla cezalandırılan; avukatsız, işkenceli ve her türlü aşağılık yöntemle onur kırmaya dönük sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak gençlikleri ellerinden alman; toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da işyerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin mağdurları olarak halen cezaevlerinde tutuluyorlar” diye konuştu.

“HUKUKSUZLUĞUN BOYUTUNU GÖSTERİYOR”

“Çoğunluğu işkenceli soruşturmalar, üretilmiş ya da darbenin bir diğer ayağını oluşturan kartel medyası tarafından şişirilmiş deliller, önyargılı ve brifingli yargılamalar neticesinde cezaevine girmiş mahpusların, halen cezaevlerinde tutulması yaşanan hukuksuzluğun boyutunu göstermektedir” diyen Anıl, sözlerine şöyle devam etti:

“TBMM’ye sunulan teklifle, kişilere karşı işlenen bir kısım adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirilmesi karşısında, aslolanın cezaevlerini boşaltmak değil adil bir yargı zemini ve infaz rejimi oluşturmak olduğunu vurgularız. Geldiğimiz noktada: 28 Şubat’ın brifingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi, 28 Şubat’ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumun tahliyesi, brifingli ve paralel yargı zemininde oluşan önyargılar ve bu önyargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerinin son bulması öncelikli mesele haline gelmelidir. MAZLUMDER olarak, 28 Şubat siyasi yargı kararlan iptal edilsin! 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın! Talebimizi vurgularız.”