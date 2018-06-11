"24 Haziran'da Türkiye'nin önü açılacak"

Saadet Partisi Malatya il teşkilatı ve milletvekili adayları 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. Sıra Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs, 3. Sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. Sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir, Darende ilçesini ziyaret ederek, ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Adaylar, vatandaşın, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini de dinleyip, meclise girdikleri andan itibaren çözüm üreteceklerini ifade ettiler.

HAYIRLI İŞLER DİLİYORUZ

Vatandaşın esnafın, derdine sıkıntısına kulak verdiklerini belirten Saadet Partisi 1. Sıra milletvekili adayı Mehmet Kaya Asiltürk, “Somuncu Baba diyarı Darende’yi ziyaret ettik. Esnafı ve vatandaşı ziyaret edip sorunları dinliyoruz. İnşallah 24 Haziran ülkenin önünün açılacağı bir gün olacak. Saadet Partisi olarak, bu yönde elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşa kendimizi, seçim beyannamemizi anlatıyoruz ve hayırlı işler diliyoruz” ifadelerini kaydetti.

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