"24 Haziran bir makas değişimi olacak"

Kahtalı, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret ederek, hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Akçadağ İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Kahtalı, Ramazan Bayramı sonrası 24 Haziran'da ikinci bir bayramı yaşayacaklarını ifade etti.

AKÇADAĞ HER ZAMAN TARAFINI ORTAYA KOYDU

Kahtalı, Akçadağ'ın her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiğini ifade ederek, "Biz Akçadağ'ı, Akçadağ'da bizi çok iyi bilir. AK Parti kurulduğu günden beri cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi durmuş olan bir ilçemiz. Akçadağ'da biz yüzde 90 oy alıyoruz. Akçadağ her zaman aslanlar gibi çizgisini ve tarafını net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok badireler atlattığını kaydeden Kahtalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz sıkıntılı dönemleri atlatmış ve ülkemiz kurulduğu günden bugüne mücadelesini sürdürmüştür. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yüzyıllık bir ülke değiliz. 700 yıllık Osmanlı, 250 yıllık Selçuklu geçmişi olan bin yıllık bir medeniyetiz. Biz, dünyaya tarih yazmış bir ülkeyiz. Dünyaya tarih yazmış bir milletiz. Bizi bir başka anlamda bölmeye, parçalamaya, küçük düşürmeye, dünya nezdinde yok saymaya hiç kimsenin, hiçbir devletin gücü yetmez. Bunlar defalarca denediler, sıkıntıları önümüze çıkarttılar ama her seferinde milletimizin sağlam, inançlı duruşu, Allah'a, milletine, bayrağına, devletine, ezanına olan bağlılığıyla bütün sorunları hallettik."

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