Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94440
ALTIN
193.572
DOLAR
4.7328
STERLİN
6.2224
EURO
5.4746

"24 Haziran bir makas değişimi olacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "24 Haziran bir makas değişimi olacak. Yüzyıllık Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemi'ne geçeceğiz. Bu sistem daha güçlü karar alma, hızlı bürokrasi, engel ve sıkıntıları anında yerinde çözüme kavuşturacak. Koalisyonlar ve çift başlıklar bu ülkede bir daha olmayacak. Sağlam bir iradeyle bu ülke yönetilecek" dedi.

"24 Haziran bir makas değişimi olacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "24 Haziran bir makas değişimi olacak. Yüzyıllık Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemi'ne geçeceğiz. Bu sistem daha güçlü karar alma, hızlı bürokrasi, engel ve sıkıntıları anında yerinde çözüme kavuşturacak. Koalisyonlar ve çift başlıklar bu ülkede bir daha olmayacak. Sağlam bir iradeyle bu ülke yönetilecek" dedi.

19 Haziran 2018 Salı 10:45
"24 Haziran bir makas değişimi olacak"

Kahtalı, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret ederek, hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Akçadağ İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Kahtalı, Ramazan Bayramı sonrası 24 Haziran'da ikinci bir bayramı yaşayacaklarını ifade etti.

AKÇADAĞ HER ZAMAN TARAFINI ORTAYA KOYDU

Kahtalı, Akçadağ'ın her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiğini ifade ederek, "Biz Akçadağ'ı, Akçadağ'da bizi çok iyi bilir. AK Parti kurulduğu günden beri cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi durmuş olan bir ilçemiz. Akçadağ'da biz yüzde 90 oy alıyoruz. Akçadağ her zaman aslanlar gibi çizgisini ve tarafını net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok badireler atlattığını kaydeden Kahtalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz sıkıntılı dönemleri atlatmış ve ülkemiz kurulduğu günden bugüne mücadelesini sürdürmüştür. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yüzyıllık bir ülke değiliz. 700 yıllık Osmanlı, 250 yıllık Selçuklu geçmişi olan bin yıllık bir medeniyetiz. Biz, dünyaya tarih yazmış bir ülkeyiz. Dünyaya tarih yazmış bir milletiz. Bizi bir başka anlamda bölmeye, parçalamaya, küçük düşürmeye, dünya nezdinde yok saymaya hiç kimsenin, hiçbir devletin gücü yetmez. Bunlar defalarca denediler, sıkıntıları önümüze çıkarttılar ama her seferinde milletimizin sağlam, inançlı duruşu, Allah'a, milletine, bayrağına, devletine, ezanına olan bağlılığıyla bütün sorunları hallettik." 

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiSeçimHakan Kahtalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”
“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”
Saadet Partisi destek istedi
Saadet Partisi destek istedi
Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak
Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim