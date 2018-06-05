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2007'de e-muhtırayı dayatmak istediler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, İstanbul’da Malatya ve Pütürge ilçesi derneklerini ziyaret etti. AK Parti’nin iktidarı döneminde sürekli engellerle karşılaştığını belirten Çalık ,“Bir dönem 'Ayışığı' dediler, 'Balyoz' dediler, 'Ergenekon' dediler; arkasından 2007'de bize e-muhtırayı dayatmak istediler” dedi.

2007'de e-muhtırayı dayatmak istediler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, İstanbul’da Malatya ve Pütürge ilçesi derneklerini ziyaret etti. AK Parti’nin iktidarı döneminde sürekli engellerle karşılaştığını belirten Çalık ,“Bir dönem 'Ayışığı' dediler, 'Balyoz' dediler, 'Ergenekon' dediler; arkasından 2007'de bize e-muhtırayı dayatmak istediler” dedi.

05 Haziran 2018 Salı 11:16
2007'de e-muhtırayı dayatmak istediler

Çalık, İstanbul'da bulunan Malatya Dernekler Federasyonu'nu, Şalyan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, Sevit Köyü Derneğini, Kale Tepebaşı (Kesrik) Köyü Derneğini, Pütürge Poskıran Derneğini ve Pütürge Çevre Köyleri Derneğini ziyaret ederek, Malatyalılarla buluştu.

AK Parti’nin iktidarı döneminde sürekli engellerle karşılaştığını belirten Çalık şöyle konuştu:

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ HEP BİRLİKTE PÜSKÜRTTÜK

“Bir dönem 'Ayışığı' dediler, 'Balyoz' dediler, 'Ergenekon' dediler; arkasından 2007'de bize e-muhtırayı dayatmak istediler; arkasından parti kapatma davalarını, arkasından Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbe girişimini ve en son 15 Temmuz darbe girişimini bu ülkenin başına dert etmek istediler. Siz buna izin vermediniz. 15 Temmuz'da milletimiz göğsünü tanklara siper etti ve binlerce kere şükürler olsun. Benim kıymetli kardeşlerim liderimizin öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkomutanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte püskürttük."

“DOLAR 5 LİRA OLMUŞ, NEREDEYSE KILIÇDAROĞLU GÖBEK ATACAK''

CHP liderine gönderme yapan Çalık; “Dolar 5 lira olmuş, neredeyse Kılıçdaroğlu göbek atacak, neredeyse İnce kalkıp oynayacak. İpsizler de sapsızlar da temelsizler de Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olmasına rağmen, Türkiye'nin büyümesini görmelerine rağmen dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye darbe yapmak isteyenlere şakşakçılık yapıyorlar. Yurt dışından gelecek yabancı yatırımcılara, 'Buraya gelmeyin güvenli ülke değildir.' deyip, vatana ihanet ediyorlar ama 'benzin pahalanmış, mazot pahalanmış.' deyip Türkiye'nin aleyhine propaganda yapanlar, Suriye'de mazot 1 dolardı, Suriye'de mazot 1 lira, Libya'da 1 liraydı. Eğer mazot, benzin 4 dolar da olsa, 5 dolar da olsa, 10 dolar da olsa biz birlik olmadığımız sürece, Suriye gibi, Libya gibi dağılmaya mahkum oluruz. Ama eğer dolar 10 lira da olsa, 100 lira da olsa biz bir olur, biz beraber olursak Türkiye'yi hiç kimse dağıtamaz. Bu güçlü ülkenin, bu kuvvetli ülkenin hiç kimse üstesinden gelemez. Bizim birliğimize, bizim beraberliğimize vurulmak istenen darbelerin hepimiz farkındayız. Ekonomimizi 10 yılda büyüttük, büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiÖznur Çalık
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