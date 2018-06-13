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“2 milyon kayısının kesilmesi vahim bir iştir”

Emeksiz meydanında Malatyalılara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, kayısı sorununa değinerek sözlerine başladı. Akşener, “2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiğini, yerine başka ürünler ekildiği ve genellikle bunun ceviz olduğu bir bilgim var. 2 milyon kayısı ağacının kesilmesi başlı başına vahim bir iştir” dedi.

“2 milyon kayısının kesilmesi vahim bir iştir”

Emeksiz meydanında Malatyalılara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, kayısı sorununa değinerek sözlerine başladı. Akşener, “2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiğini, yerine başka ürünler ekildiği ve genellikle bunun ceviz olduğu bir bilgim var. 2 milyon kayısı ağacının kesilmesi başlı başına vahim bir iştir” dedi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:55
“2 milyon kayısının kesilmesi vahim bir iştir”

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, dün Emeksiz Meydanı’nda Malatyalılara seslendi. Malatya caddelerinde halkı selamlayarak miting alanına gelen ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla karşılanan Akşener, platforma çıkar çıkmaz seçmelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Seçmelerinden başörtüsü alan Akşener, sözlerine kendisini oruçlu olarak bekleyen seçmenlerinden helallik isteyerek başladı.

KİMSE BİZİM KADAR HAZIRLANMAMIŞ

24 Haziran’da bir seçim olduğunu hatırlatan ve bu seçimde hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanının seçileceğini ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

“Evet, 24 Haziran’daki seçimin alelacele öne alınması, süper erken seçim halinde olmasının sebebi bu kardeşinizdir. Aynı zamanda İYİ Parti’yi acaba hızlı bir şekilde şu işi halledip de bunları seçim dışı bırakabilir miyiz tedbiriydi. Ama bütün tuzakları Allah’ın yardımıyla boşa çakardık. Malatya’da yaşayan bir üniversite hocası arkadaşımdan aldığım bir bilgiyi söylüyorum. 2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiğini, yerine başka ürünler ekildiği ve genellikle bunun ceviz olduğu bir bilgim var. Bu bilgi çok vahim bir bilgi. Malatya eşittir kayısı dediğiniz ve ta Evliya Çelebi zamanında kayısı tohumu kadınlar denilen yani Malatya eşittir kayısı olduğu yüzyıllar öncesinde bilinen bir şehrin 2 milyon kayısı ağacının kesilmesi başlı başına vahim bir iştir. Ben 8 yıl meclis yönettim. Herkes cav cav konuştu ortaya hiçbir problem çözücü öneri çıkmadı.”

KAYISIDAN ZARAR ETMEYECEKSİNİZ

Kayısının elde kalmayacağını söyleyen Akşener, “Ben size bu meydanda şu sözü veriyorum: Kayısınız elde kalamayacak. Fındık gibi, çay gibi onlarda da çok büyük sorunlar var ama en azından devletin fiyat artı satın alma, onu depolama daha sonra satışa sunma. Kayısının çok zahmetli bir ürün olduğunu biliyorum. Siz kayısıdan zarar etmeyeceksiniz. Ben böyle dediğimde diyecekler ki kaynak nerede? Şimdi Malatya’nın kayısısının dışında en büyük problemi gençler işsiz. Bu iktidar döneminde Şırnak’taki problemle Malatya’nın problemini, Edirne’nin problemini, Artvin’in problemi” dedi.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 11:39
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerIyi PartiMalatya
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