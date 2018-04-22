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15 CHP'li Milletvekili İYİ Parti'ye Geçti

CHP ve İyi Parti anlaştı, 15 CHP'li vekil istifa ederek İyi Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay '15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve İYİ Partiye katıldılar' dedi, karara ilişkin açıklama yaptı.

15 CHP'li Milletvekili İYİ Parti'ye Geçti

CHP ve İyi Parti anlaştı, 15 CHP'li vekil istifa ederek İyi Parti'ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay '15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve İYİ Partiye katıldılar' dedi, karara ilişkin açıklama yaptı.

22 Nisan 2018 Pazar 17:06
15 CHP'li Milletvekili İYİ Parti'ye Geçti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” dedi.

CHP’li milletvekilleri ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiğinin açıkladı. 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılabilecek partilerin standartlarının mevzuatla, kanunlarla belli olduğunun altını çizen Altay, “Ama geldiğimiz noktada biz artık demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Buna direneceğiz. Biz artık toplumun daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti’nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil, siyasi bir tasarruftur. Doludizgin seçimlere giderken seçimleri yönetecek organın siyasi tasarruflarda bulunması kabul edilemez.

Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da demokrasi içinde, demokratik norm ve kurallar içinde mücadele edeceğiz. YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, YSK’nın bir demokrasi ayıbına imza atması ve atamamasına fırsat ve imkan tanımak istiyoruz. YSK’nın değerli üyelerinin de OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamasını istiyor. Türkiye’de bir rahatlamaya ve her kesin ‘evet, şimdi oldu, hak eden herkes seçime girebiliyor’ görüş ve algısının toplumda oluşmasını istiyoruz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” diye konuştu.

Altay, İYİ Parti’ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle sıraladı:

“Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Burdur milletvekili Mehmet Göker, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Çorum milletvekili Tufan Köse, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.”

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN: "GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA İSTİFA ETTİLER"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa etmiştir" dedi.

CHP'li 15 milletvekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin TBMM'de açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

İHA

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ChpIyi PartiAnlaştıEngin Altay
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