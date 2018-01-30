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13 DELEGE KILIÇDAROĞLU İÇİN GİDİYOR

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan CHP Olağan Büyük Kurultaylarına Malatya’dan 13 delege olarak katılacaklarını açıklayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, büyük bir demokrasi şöleni yaşayacaklarını da kaydetti. Başkan Kiraz, bu süreçte Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini de söyledi.

13 DELEGE KILIÇDAROĞLU İÇİN GİDİYOR

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan CHP Olağan Büyük Kurultaylarına Malatya’dan 13 delege olarak katılacaklarını açıklayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, büyük bir demokrasi şöleni yaşayacaklarını da kaydetti. Başkan Kiraz, bu süreçte Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini de söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:13
13 DELEGE KILIÇDAROĞLU İÇİN GİDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’dan hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Büyük Kurultaylarına davet. Dün parti binasında düzenlediği basın açıklamasıyla kurultayı duyuran Başkan Kiraz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olacaklarını da dile getirdi.

Bu hafta sonu Olağan Büyük Kurultaylarını gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Kiraz,  ilçe ve il kongrelerini tamamladıklarını anımsatarak kurultay süreçlerini bu hafta sonu yapılacak olan Büyük Kurultayla tamamlamış olacaklarını söyledi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞAYACAĞIZ

Demokrasi şölenlerini kongrelerde yaşattıklarını ifade eden Başkan Kiraz, “Delege seçiminden tutun da ilçe seçimlerine, il seçimine ve kurultaya kadar ki aşamada ülkede demokrasiye inan bir partinin temsilcileri olarak her aşamada demokratik bir yarışın olması noktasında elimizden gelen çabayı, gayreti gösteren bir partinin temsilcileriyiz. Bu ülkede 95 yıldır demokrasiyi savunan, özgürlükleri savunan ve gerçekten önemli değerli savunan bir siyasi partinin temsilcileri olarak bugün kurultayımızda da baktığımızda birçok adayın adaylık açıklamasını izliyoruz. Ve hiçbir partide görmediğimiz bir şekilde il ve ilçelerde olduğu gibi demokrasi şölenlerini kongrelerimizde yaşatıyoruz. Kurultayımızda da büyük demokrasi şölenini hep birlikte hafta sonu yaşayacağız. Çok adayın çıkması aslında demokrasi kültürünü ne kadar özümsediğimizle ilgili önemli bir gösterge ve bunu elbette önemsiyoruz. Demokrasiyi kendi içinde yaşayan ve kendi içinde gerçekleştiren bir siyasi partiyiz” diye konuştu.

İMZALARI GENEL MERKEZE ULAŞTIRDIK

Malatya’da 13 kişiyle kurultaya katılacaklarını söyleyen Başkan Kiraz, “Tabi bu kurultaya giderken, şuanda Malatya’da 12 kurultay delegemiz ve 1 milletvekilimiz doğal delege olarak 13 kişi ile büyük kurultaya katılıyoruz. Hem 12 delegemiz hem milletvekilimiz olan doğal delegemiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için imzalarını verdiler ve bu imzaları Genel Merkeze ulaştırdık. İmzalarımızla sadece sözde değil, özde ve gerçek anlamda 2019’a giden bu süreçte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz. Bir bütün olarak kurultay delegelerimizle birlikte şuan ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, ona inanıyor, güveniyor ve önümüzdeki 2019 seçimlerini kucaklayabilecek en iyi yapının Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde oluşacağına da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Bütün Malatyalıları kurultaya davet eden Başkan Kiraz, “Malatya’dan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bu adaylı süreçte tam destek verdiğimizi ifade ediyoruz. Milletvekilimiz aynı zamanda Genel başkan Yardımcısı ve Malatya’da bir Milletvekilinin Genel Başkan Yardımcısı olması önemli. Ortaya koymuş olduğu performans ve yapısı ile biz tekrardan Sayın Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın hem Parti Meclisinde hem Genel Başkan Yardımcılığında hak ettiği yerde olması için elimizden gelen çabayı da Malatya olarak göstereceğiz. Kurultayımızın iyi geçmesi noktasında da gerekli katkıyı göstereceğiz. Diğer il başkanları ile de görüşüyor ve konuşuyoruz. Malatya örgütümüzle de görüşüyoruz ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bütün Malatya’yı da hafta sonu yapılacak demokrasi şölenine kurultayımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
CHP Olağan Büyük KurultayCHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZGenel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
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