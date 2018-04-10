Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110713
ALTIN
177.296
DOLAR
4.1152
STERLİN
5.8296
EURO
5.0796

Voleybol turnuvasına katılan öğrenciler Çanakkale’ye gönderilecek

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gençlerde spor ahlakının gelişmesi amacıyla voleybol turnuvası 18 lisenin katıldığı turnuvada öğrenciler Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Çanakkale’ye gönderilecek.Çocuklarda...

Voleybol turnuvasına katılan öğrenciler Çanakkale’ye gönderilecek

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gençlerde spor ahlakının gelişmesi amacıyla voleybol turnuvası 18 lisenin katıldığı turnuvada öğrenciler Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Çanakkale’ye gönderilecek.Çocuklarda...

10 Nisan 2018 Salı 16:48
Voleybol turnuvasına katılan öğrenciler Çanakkale’ye gönderilecek

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gençlerde spor ahlakının gelişmesi amacıyla voleybol turnuvası 18 lisenin katıldığı turnuvada öğrenciler Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Çanakkale’ye gönderilecek.

Çocuklarda spor ahlakının oluşması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Turnuvası’nın finali 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplam 18 lisenin katıldığı turnuvada 12 kız takımı 6’da erkek takımı mücadele etti. Erkek takımlarında Sivas Lisesi ile Gazi Anadolu Lisesi final oynarken finali Sivas Lisesi kazanarak şampiyon oldu. Kızlarda Atatürk Anadolu Lisesi ile Kongre Anadolu Lisesi finale kaldı. Finalde Kongre Anadolu Lisesi şampiyon olurken takımlar kupalarını törenle aldı. Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,"Öncelikle böyle güzel bir turnuvanın gerçekleştirilmesinde katkısı olan bütün arkadaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı ve sizleri öğrencilerimizi kutlamak istiyorum, hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan buraya katılabilmiş olmak tabi ki bu sizler arasında, okullarımız arasında, öğrencilerimiz arasında kaynaşmaya-tanışmaya vesile oluyor. İnanıyorum ki; bu ayrı süreçte çok güzel dostluklar elde ederiz, arkadaşlıklar elde ederiz. İnşallah her yıl bunu devam ettireceğiz. Bu yıl turnuvaya katılan sporcularımızı Çanakkale gezisine göndereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları Belediye Başkanı Sami Aydın ve Vali Davut Gül tarafından verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürün’de Spor Şenliği düzenlenecek
Gürün’de Spor Şenliği düzenlenecek
Suşehri’nde çiftçiler bilgilendirildi
Suşehri’nde çiftçiler bilgilendirildi
Demir Grup Sivasspor, Konya’ya gitti
Demir Grup Sivasspor, Konya’ya gitti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim