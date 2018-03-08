Suşehri’nde Zeytindalı harekatına destek konvoyu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Türk bayraklarıyla yüzlerce araç konvoy oluşturdu.

Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından organize edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünden başladı. Sivas caddesi üzerinde devam eden konvoy, İlçe merkezinde şehir turu yaptıktan sonra İlçe Hükümet konağı önünde durdu.

Burada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bir basın açıklaması yapan Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Süleyman Şen, Zeytindalı harekatının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgeye barışı, huzuru ve birliği götürecek en büyük kuvvet olduğunu söyledi.

Zamanın muhalefet zamanı olmadığını söyleyen Şen, “Türk milleti Mehmetçiğin başarısı için bir olmuş durumdadır. Ordumuzun bu mücadeleden zaferle çıkacağına eminiz. Zafer Kahraman Mehmetçiğindir. Zafer Türk Milletinindir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” dedi.

Etkinlik İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından okunan duanın ardından sona erdi.