Suşehri’nde çiftçiler bilgilendirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, bireysel sulama sistemleri ve genç çiftçi projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri genelinin havası ve suyunun tarıma elverişli olduğunu söyleyerek, sadece bu konuda insanların özverili olması gerektiğini söyledi.

Uzunoğlu,"Bizim havamız suyumuz müsait. Mera ve toprağımız verimli. Kısacası tarım ve hayvancılık için tüm şartlarımız tam. Geriye sadece insan faktörü kalıyor. İnsanımız veya çiftçimiz isterse her türlü imkan var. Hatta devletimiz diyor ki bunlarda yetmez.Bunun için sizlere teşvikler de veriyorum diyor. Devlet ne istiyor. Hayvancılık ve çiftçilik yapmanızı istiyorum." dedi

Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğinde çok önemli bir faktör olduğunu belirten Uzunoğlu,"Üretmeyen bir toplum kaybolmaya yok olmaya mahkumdur. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğinde çok önemli bir faktördür. Ülkemizde tarım ve hayvancılık büyük şirketlerin eline geçmiş durumdadır. Ama biz istiyoruz ki ülkemizde tarım ve hayvancılık yapan çiftçimiz kazansın." diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız ise,"Bakanlık olarak önceliğimiz genç çiftçilerdir. Çünkü gençliğimiz olmadan varlığımızın sürdürülebilir mümkün değildir. Yaptığımız işi mutlaka bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda ilçemiz halk eğitim merkezi ve müdürlüğümüz olarak eğitim düzenlendi. Diğer taraftan bakanlık olarak desteklemelerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat da İş-Kur’un çalışmaları hakkında bilgiler vererek,"İlçelerde ve hatta köylerde bile vatandaşlarımızın daha bilinçli, daha duyarlı bir şekilde olmalar için kursları desteklemekteyiz."ifadelerini kullandı.

Program sonrası; besi sığırcılığı, süt Sığırcılığı ve sürü yönetimi ile ilgili açılan 60 kursiyerin belgeleri verildi.