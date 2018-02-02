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Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına...

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına...

02 Şubat 2018 Cuma 21:50
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ece Mahallesi Arap Evliya Caddesi üzerinde İ.Ş., Y.Ç, B.O.E. adlı şahısların durumlarından şüphelenilerek yapılan kontrollerde B.O.E.’nin üzerinden 0.78 gram esrar maddesi, Y.Ç.’nin üzerinden şahıstan 8,63 gram ve esrar maddesi ile 7 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden İ.Ş.’nin şahsın evinde yapılan aramada ise 40 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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