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Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs tutuklandı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs tutuklandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:09
Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 91 gram eroin, 15 adet ecstacy hap, 20.36 gram esrar, 63.27 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs çocuk şubeye teslim edildi. 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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