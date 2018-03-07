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Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta bir kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.Olay, saat 13.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 17. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia...

Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta bir kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.Olay, saat 13.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 17. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:19
Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta bir kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 17. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Osman K. ve Gökhan Y. (19) sokakta karşılaştı. İki şahıs arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Osman K., yanındaki silahını çıkartarak Gökhan Y.’ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sol bacağına isabet eden Gökhan Y., olay yerine çağrılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gökhan Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçmaya çalışan Osman K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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