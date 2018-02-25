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Sivas’ta komandolara kayak eğitimi

Sivas’ta görev yapan komandolara Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde kayak eğitimi veriliyor.Sivas merkez ve ilçelerinde jandarma komando olarak görev yapan askerlere 40’ar kişilik gruplar halinde 3 gün süreyle kayak eğitimi veriliyor....

Sivas’ta komandolara kayak eğitimi

Sivas’ta görev yapan komandolara Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde kayak eğitimi veriliyor.Sivas merkez ve ilçelerinde jandarma komando olarak görev yapan askerlere 40’ar kişilik gruplar halinde 3 gün süreyle kayak eğitimi veriliyor....

25 Şubat 2018 Pazar 14:38
Sivas’ta komandolara kayak eğitimi

Sivas’ta görev yapan komandolara Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde kayak eğitimi veriliyor.

Sivas merkez ve ilçelerinde jandarma komando olarak görev yapan askerlere 40’ar kişilik gruplar halinde 3 gün süreyle kayak eğitimi veriliyor. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde görevli profesyonel kayak eğitmenleri ve pist güvenlik ekiplerinden eğitim alan jandarma komandolar, Yıldız Dağı’ndan marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ile gerçekleştirdikleri inişle izleyenlere gurur verdi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilk etapta Divriği ve Zara ilçelerinde görev yapan jandarma komandolara kayak eğitimi verildiği belirtilerek, ilerleyen günlerde program dahilinde il genelindeki tüm jandarma komandolara kayak eğitimi verileceği kaydedildi.
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