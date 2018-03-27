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Sivas’ta ilkokullar arası futbol turnuvası

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokulla Arası Minikler Futbol Turnuvası başladı.Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İlkokullar arası Minikler Futbol Turnuvası Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleştirilecek....

Sivas’ta ilkokullar arası futbol turnuvası

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokulla Arası Minikler Futbol Turnuvası başladı.Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İlkokullar arası Minikler Futbol Turnuvası Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleştirilecek....

27 Mart 2018 Salı 16:38
Sivas’ta ilkokullar arası futbol turnuvası

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokulla Arası Minikler Futbol Turnuvası başladı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İlkokullar arası Minikler Futbol Turnuvası Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleştirilecek. 16 ilkokulun katılımı ile planlanan turnuvada, aynı zamanda minik çocukların yetenekleri de keşfediliyor. 6 Nisan tarihine kadar sürecek turnuvanın final müsabakaları aynı gün Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri 2’nolu sahada yapılacak.

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Altyapı Koordinatörü Murat Küçükyazıcı, turnuvanın, bir taraftan okullar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlaması, diğer taraftan da Sivaslı yetenekli çocukların belirlenmesi, bunlara imkan verilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
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