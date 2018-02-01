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Sivas’ta akıllı çöp konteyner uygulaması

Sivas Belediyesi akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı.Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Türkiye’de bir ilk olan akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı. Bu yeni sistem sayesinde, konteynerlerdeki doluluk...

Sivas’ta akıllı çöp konteyner uygulaması

Sivas Belediyesi akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı.Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Türkiye’de bir ilk olan akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı. Bu yeni sistem sayesinde, konteynerlerdeki doluluk...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:46
Sivas’ta akıllı çöp konteyner uygulaması

Sivas Belediyesi akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Türkiye’de bir ilk olan akıllı çöp konteynerleri uygulamasını başlattı. Bu yeni sistem sayesinde, konteynerlerdeki doluluk oranını uzaktan takip edebilecek. Akıllı konteynerlerin ve kurulan uzaktan takip sisteminin test süreci devam ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde yeni sistem için bir tanıtım programı düzenlendi. Belediye Başkanı Sami Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut’un katıldığı programda, Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergiz yeni konteynerler hakkında bilgi verdi. Sıklıkla dolan eski konteynerlerin yer yer sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç sefer boşaltıldığı dile getiren Nergiz, bu durumun hem trafiği aksattığını, hem de personel ve yakıt giderlerini artırdığını söyleyerek yeni konteynerlerin bu giderleri yarı yarıya düşüreceğini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldır bu sistem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Sami Aydın,"Şimdiki düzende araçlarımız tek tek konteynerleri dolaşıyor, az ya da çok biriken çöpü topluyor. Bu da çok sayıda sefer yapmamıza ve trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bu yeni sistemde ise dolan çöpler uzaktan görülüyor ve buna göre ekiplerimiz yönlendiriliyor. Hem ekonomik olarak, hem de trafik yoğunluğunu engellemek adına bu muhteşem bir sistem olacak." şeklinde konuştu.
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