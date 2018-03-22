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Sivas Belediyespor’dan, Hentbol Federasyonuna tepki

Sivas Belediyespor Kulübü, kendilerinin de yer aldığı Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi’nde Rize Pazar ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma arasında oynanan maç hakkında verilen karar nedeniyle Hentbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

Sivas Belediyespor’dan, Hentbol Federasyonuna tepki

Sivas Belediyespor Kulübü, kendilerinin de yer aldığı Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi’nde Rize Pazar ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma arasında oynanan maç hakkında verilen karar nedeniyle Hentbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

22 Mart 2018 Perşembe 20:33
Sivas Belediyespor’dan, Hentbol Federasyonuna tepki

Sivas Belediyespor Kulübü, kendilerinin de yer aldığı Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi’nde Rize Pazar ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma arasında oynanan maç hakkında verilen karar nedeniyle Hentbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada 4 Şubat’ta Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi’nde Rize Pazarspor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma arasında oynanan ve 27-27 berabere sonuçlan maç sonrası ev sahibi takımın bir gollerinin verilmediği iddiasıyla yaptığı itiraz Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından haklı bulunarak müsabakanın 28-27 Rize Pazarspor’un lehine tescil edildiği belirtildi.

Tescil gerekçesi olarak da, maçın 19’uncu dakikasında Rize Pazarspor’dan 29 numaralı sporcunun atmış olduğu şutun kaleye girerek filenin yırtık olması nedeniyle dışarı çıktığı ve hakemin bunu görmeyerek aut kararı verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan bu kararla Rize Pazarspor lehine verilen puan, Süper Lig’e çıkma yolunda mücadele eden Sivas Belediyespor, Muğla Yalıkavak ve Samsun Gençlikspor takımlarını mağdur etti. Türkiye Hentbol Federasyonu, Türk spor tarihine geçecek hukuk dışı ve keyfi bir karara imza atmış oldu.

Geçen Sezon Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı ile Mudanya Belediyespor takımları arasındaki müsabakada, Belediyespor’un elinde net görüntüler olmasına rağmen, Hentbol Federasyonu’nun kural hatasını hakem hatası olarak gerekçe göstermiş, kadın takımımızı Süper Lig’den etmişti. Federasyon, şimdi aldığı bu kararla açık bir şekilde taraf olduğunu alenen göstermiş oldu. Sivas Belediyespor Kulübü olarak Hentbol Federasyonunun bu kararını şiddetle kınıyor, ve en yakın zamanda federasyonun aldığı bu karardan geri adım atmasını bekliyoruz."
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