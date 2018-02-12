Sivas Belediyesi kültürel eserleri tanıttı

Sivas Belediyesi bünyesinde çıkarılan kentin kültürel yönünü anlatan yazılı eserlerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, başkan yardımcıları, akademisyenler, yazarlar ve şairler katıldı. Programda öncelikle Sivaslı bir çok yazar ve şairin eserlerinin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Çok sayıda eseri gelecek nesillere bırakabilmek için kitap haline dönüştürdüklerini dile getiren Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas’ta bu günde gördüğünüz gibi çok sayıda eserleri bizden sonraki nesillere bırakacak şekilde kitap haline dönüştürdük. İnşallah bunlar raflarda kalmaz, inşallah bunlar kütüphanede atıl bir şekilde kalmaz ve bu eserler okunur. Bu eserler okundukça da Sivas’ın daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz." dedi.

Program sonunda kültür faaliyetlerinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.