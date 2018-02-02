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Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara yakalandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde polis ekipleri yaptıkları yol kontrolünde yolcu otobüsünün mazot deposunda bin 420 paket kaçak sigara ele geçirdi.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Akıncılar...

Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara yakalandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde polis ekipleri yaptıkları yol kontrolünde yolcu otobüsünün mazot deposunda bin 420 paket kaçak sigara ele geçirdi.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Akıncılar...

02 Şubat 2018 Cuma 21:36
Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara yakalandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde polis ekipleri yaptıkları yol kontrolünde yolcu otobüsünün mazot deposunda bin 420 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada otobüsün mazot deposunda bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların otobüsün muavininin olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yaptı.
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