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Ölmeden önce başkanı görmek isteyince

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ölmeden önce kendisini görmek istediğini öğrendiği 89 yaşında ki Mehmet amcayı evinde ziyaret etti.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kendisini çok seven ve Belediye’de ziyaret etmek isteyen 89 yaşındaki...

Ölmeden önce başkanı görmek isteyince

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ölmeden önce kendisini görmek istediğini öğrendiği 89 yaşında ki Mehmet amcayı evinde ziyaret etti.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kendisini çok seven ve Belediye’de ziyaret etmek isteyen 89 yaşındaki...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:48
Ölmeden önce başkanı görmek isteyince

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ölmeden önce kendisini görmek istediğini öğrendiği 89 yaşında ki Mehmet amcayı evinde ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kendisini çok seven ve Belediye’de ziyaret etmek isteyen 89 yaşındaki Mehmet amcanın evine giderek elini öpüp hayır duasını aldı. Mehmet Sunar’ın Aydın’a sosyal medya üzerinden Aydın’a davette bulunup, ölmeden önce Aydın ile görüşmek istediği belirtildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın’ı karşısında gören Mehmet Sunar mutluluğunu gizleyemedi. Başkan Aydın’ı çok sevdiğini söyleyen Sunar, “En büyük arzum ölmeden Başkanı görmekti. Kendim yaşımdan dolayı yürüyemiyorum, zor görüyorum. Ziyaretime geldiklerinde arkadaşlara söyledim, onlarda talebimi size iletmişler. Buraya gelerek beni çok mutlu ettiniz, size teşekkür ediyorum.” dedi.

Mehmet amcanın eşi de mutluluğunu dile getirirken Başkan Aydın’a teşekkür etti. Mehmet Sunar’ın elini öpen Başkan Aydın, hayır duasını alarak evden ayrıldı.
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