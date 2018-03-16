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Öğrenciler Gıda Bankası’nda yardımlaşmayı öğreniyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankası öğrencilere yönelik sosyal yardımlaşma ve dayanışma eğitimi ile ilgili iyi bir model oluyor.Şeyh Şamil İlkokulu...

Öğrenciler Gıda Bankası’nda yardımlaşmayı öğreniyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankası öğrencilere yönelik sosyal yardımlaşma ve dayanışma eğitimi ile ilgili iyi bir model oluyor.Şeyh Şamil İlkokulu...

16 Mart 2018 Cuma 14:12
Öğrenciler Gıda Bankası’nda yardımlaşmayı öğreniyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankası öğrencilere yönelik sosyal yardımlaşma ve dayanışma eğitimi ile ilgili iyi bir model oluyor.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdür Yardımcısı Hakan Taşpınar, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Öğrenciler, okul idareci ve öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin aylık alışveriş yaptığı Gıda Bankası’nı gezdi. Sınıflar halinde Hayat Ağacı Derneği’ni gezen öğrenciler, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini öğreniyor. Okul idareci ve öğretmenlerinin teşviki ve yönlendirmesi ile Sivas’ta market benzeri bir yardım kuruluşu olduğunu öğrenen çocuklar, Gıda Bankası için yardım kampanyası düzenliyor.

Şeyh Şamil İlkokulu, Hayat Ağacı Derneği’nden geçtiğimiz aylarda aldıkları kumbaralarda Gıda Bankası için topladıkları yardımları önümüzdeki günlerde teslim edecek.
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