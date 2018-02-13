Meşhur Sivas köftesinin ünü büyüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2010 yılında tescillenen Sivas köftesinin başta Katar olmak üzere dünya pazarına ihraç edilebilmesi için çalışma başlatıldı. Tüm restoranlar, lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Sivas Temsilciliği tarafından başlatılan çalışmayla sadece et ve tuzla yapılan içerisine hiçbir katkı maddesi konulmayan köfte soğuk hava zinciriyle dünya pazarına ihraç edilecek.

YEMEKLERİ DÜNYAYA TANITABİLMEK İÇİN…

Sivas'ın yöresel lezzetlerini gün yüzüne çıkarabilmek için, yemeklerini dünyaya tanıtabilmek için bir proje başlattıklarını söyleyen TÜRES Sivas Temsilcisi İshak Kaan Usta, "Sivas'ın köftesi olsun, döneri olsun yöresel yemeklerini dünya markası haline getirebilmeyi amaç ediniyoruz. Bunu da başta Katar olmak üzere soğuk zincirlerle dünyaya taşınabilir olayını düşündük. Diğer ülkelere de bu yemekleri bu, lezzetleri nasıl taşıyabiliriz onun fizibilitesini yapıyoruz. Başta köfte, döner diğer Sivas yemekleri de sırayla gelecek" şeklinde konuştu.

Soğuk hava zinciriyle ilk olarak Sivas Köftesi'ni göndermek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Usta, "Sivas Kköftesi taşınabilirliği en hızlı olarak bunun eş değerinde de diğer ulusal firmalar olduğu için en azından en bilinirlik olayı Sivas Köftesi bunun için temaslarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir mani çıkmazsa Sivas köftesiyle dünyaya açılmaya başlayacağız. Sivas köftesini diğer köftelerden ayıran özellik sadece et ve tuz olması ama bunun en önemli özelliği etin yüksek kalitesi Sivas yaylımında yetişen, kekik yemiş hayvanların etinin yağ mozaiğinin çok güzel olmasından dolayı yemeksel de lezzeti güzel oluyor" diye konuştu.

DEĞER KAYBINA UĞRAMIYOR

Besin değerinin düşüp düşmeyeceği konusunda araştırmaların devam ettiğini aktaran Usta, "ARGE aşamasındayız. Gıda mühendislerimiz çalışıyor. Besin değerinin düşüp düşmeyeceğini araştırıyoruz. Bizim şuanda gelinen noktada besin değerinde düşme olmuyor çünkü içerisinde katkı maddesi yok. Bu soğuk zincir olayında katkı maddesi girdiği zaman onlar çözüldüğünde emilim yapıyor. Ama Sivas köftesinde et ve tuz olduğu için onlar gibi bir değer kaybı olmuyor. İlerleyen çalışmalar bize neyi gösterir bilemiyoruz ama şuanda bir değer kaybımız olmuyor" ifadesini kullandı.

