Madımak fiyatıyla el yakıyor

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden madımak, tezgahlarda yerini aldı ancak fiyatıyla el yakıyor.

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan madımak hasadı baharın gelişiyle başladı. Sivas’ta sofraların vazgeçilmezi olan, kurutularak yılın 4 mevsiminde de tüketilen madımak tezgahlarda da yerini aldı. Hasadı sabır isteyen ve zahmetli olan madımağın kilosu 10 liradan satılıyor. Tüm sebzelerden daha pahalı olmasına rağmen, madımağı alanda satan da memnun. Madımak satıcıları yüksek fiyatın nedenini, bitkinin doğada kendiliğinden yetiştiği ve tek tek elle toplanmasına bağladı. Yüksek fiyatına rağmen madımak satın alan tüketiciler ise çok sevdikleri için fiyatının kendilerini rahatız etmediğini belirtti.

"Yurt dışına da gönderiliyor"

Sivas Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, madımak fiyat olarak rakibi olan diğer sebzelere kıyasla iki kat daha pahalı. Madımağa fiyat olarak en yakın sebze ise 8 lira ile sivri biber. Madımak pahalı olmasına rağmen satıcılar tarafından yurt dışına da gönderiliyor.