Lise öğrencileri obozite ve hipertansiyona dikkat çekti

Suşehri Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi obezite ve hipertansiyona dikkat çekmek için ekinlik gerçekleştirdi.

Lise öğrencileri obezite ve hipertansiyona dikkat çekmek amacı ile Suşehri Belediyesi halk pazarında, pazar alışverişine gelen vatandaşlara tansiyon, kilo ve boy ölçümü yaptı.

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı öğretmeni Aysel Akçay,"Dünyada ve ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hipertansiyon şikayetleri çok fazla yaşanmakta ve sürekli artmaktadır. Ülkemizde her 10 kişiden biri obezite hastalığı taşımaktadır. Her 4 ölümden biri obeziteyle ilişkili hipertansiyondan meydana geliyor. Tansiyon sinsi ve belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğu için ve bu hastalığa dikkat çekmek amacı ile Farabi Mesleki ve Teknik lisesi öğretmen ve öğrencileriyle birlikte halkımızı bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Pazar yerine gelen vatandaşların tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılarak topluma bir katkı sağlamak istedik." dedi.