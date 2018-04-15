Küçük bilgiler hayat kurtarır.

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, acil çağrılarda verilen net bilgilerin müdahale hızını ve kalitesini arttırdığını belirtti.

Sivas’ta kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; polis, jandarma, AFAD, Orman, itfaiye ve sağlık gibi alanlarda yapılan acil çağrıları tek bir merkezde karşılayama devam ediyor. 112 olarak tek bir numarada toplanan acil çağrılar tek bir merkezde analiz edilip ilgili kurumların koordinesinde müdahale gerçekleştiriliyor. Yeni sistemde, yapılan çağrıda acil durumun net bir şekilde iletilmesi ise önem arz ediyor.

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, acil durumlarda çağrı yapar kişinin panik halinde eksik bilgiler verebildiğinin altını çizerek, “Yeni sistem ile bir önceki sistem arasında farklar var. Yeni sistemde merkezimize çağrı geldiğinde ilk önce bu çağırıyı, acil çağrı karşılayıcı arkadaşlar karşılayıp sistem üzerinden bir vaka kaydı açmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız acil yardıma ihtiyaçları olduğunda panik halinde olabiliyorlar. Bu şekilde dahi olsa verecekleri bilgiler hayati önem arz ediyor. Küçük bilgi kırıntıları bile bu vaka kaydına eklendiği zaman acil yardıma müdahale hızlandığı gibi yapılacak yardıma kalitesi de artmaktadır. Panik halinde vatandaşlarımızın acele edip biran önce görüşmek istiyorlar. Bu durumlarda en azından personelimizin sorduğu sorulara doğru cevap vermeleri çok önemli. Verecekleri net bilgiler hem kendi hayatları, hem de verilecek hizmetin hızı ve kalitesi açısından önemlidir.” Şeklinde konuştu.