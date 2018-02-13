Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Kangal’da işçilerden "ücretsiz izin" protestosu

Sivas’ın Kangal ilçesindeki bir altın işletmesinde ücretsiz izin verildiğini iddia eden işçiler durumu protesto etti.Kangal ilçe merkezinde toplanan yaklaşık 200 işçi hazırladıkları dövizlerle duruma tepki gösterdi. Grup adına açıklama...

Kangal’da işçilerden "ücretsiz izin" protestosu

Sivas’ın Kangal ilçesindeki bir altın işletmesinde ücretsiz izin verildiğini iddia eden işçiler durumu protesto etti.Kangal ilçe merkezinde toplanan yaklaşık 200 işçi hazırladıkları dövizlerle duruma tepki gösterdi. Grup adına açıklama...

13 Şubat 2018 Salı 14:53
Kangal’da işçilerden "ücretsiz izin" protestosu

Sivas’ın Kangal ilçesindeki bir altın işletmesinde ücretsiz izin verildiğini iddia eden işçiler durumu protesto etti.

Kangal ilçe merkezinde toplanan yaklaşık 200 işçi hazırladıkları dövizlerle duruma tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Cevher İşçileri Şubesi Başkanı Zekeriya Gültekin, şletmenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun çeşitli sivil toplum örgütlerinin şikayeti üzerine mahkemece iptal edildiğini ileri sürerek,"Bu kararın ortaya çıkmasından sonra işveren de kendi tedbirlerini almak adına bazı arkadaşlarımıza ücretsiz izin uygulaması başlattı ama karar işçilere tebliğ edildiğinde ve işletme mühürlendiğinde tüm işçiler işsiz kalacak. 150 asıl çalışan 350 de taşeron çalışan var. Taşeronların hepsi ücretsiz izin uygulamasına tabi tutuldu. Asıl çalışanlardan da 140 kişi ücretsiz izne ayrıldı. Şu anda işletmede üretim yok ama işletmenin zorunlu çalışması gereken alanlar çalışıyor ama karar tebliğ edildiğinde tüm birimler durdurulmak zorunda kalacak." dedi.

Altın madeninde 3 yıldır elektrikçi olarak çalışan işçilerden Sami Ecevit de geçen hafta süresiz izine ayrıldıklarının kendilerine tebliği edildiğini dile getirerek,"Mahkeme kararı yok, haber bekliyoruz henüz. İşçiler şu anda belirsizliğin içinde. Ana firmada çalışan yaklaşık 140 kişi, taşerondan da hiç kimse maaş alamayacak. Çoğu işçinin de borcu var. Oraya güvenerek kredi çeken, ev alan oldu. İşçilerin yüzde 90’ından fazlası mağdur. Bu kadar işçinin mağdur olmamasını ve devlet büyüklerimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz."diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürün’de güvenlik toplantısı yapıldı
Gürün’de güvenlik toplantısı yapıldı
Meşhur Sivas köftesinin ünü büyüyor
Meşhur Sivas köftesinin ünü büyüyor
Sivas Belediyesi kültürel eserleri tanıttı
Sivas Belediyesi kültürel eserleri tanıttı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim