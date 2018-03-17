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Heyelan sonucu toprak altında kalanlar anıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 13 yıl önce heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden 15 kişi anıldı.Kuzulu mezrasında yaşamını yitirenler için yaptırılan anıt mezarda düzenlenen anma...

Heyelan sonucu toprak altında kalanlar anıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 13 yıl önce heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden 15 kişi anıldı.Kuzulu mezrasında yaşamını yitirenler için yaptırılan anıt mezarda düzenlenen anma...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:23
Heyelan sonucu toprak altında kalanlar anıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 13 yıl önce heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden 15 kişi anıldı.

Kuzulu mezrasında yaşamını yitirenler için yaptırılan anıt mezarda düzenlenen anma programı, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Anma programına Merkez Valisi Amir Çiçek, Koyulhisar Kaymakam Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Vekili Osman Dündar ve vatandaşlar katıldı.

Olayın üzerinden 13 geçtiğini söyleyen Kaymakam Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, "Biz 15 vatandaşımızı doğal afet sonucu kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah böyle bir afeti bir daha bize göstermesin. Ama unutmamakta onlara her sene dua etmekte büyük bir erdem." dedi.

Heyelanda annesini kaybeden Merkez Valisi Amir Çiçek ise,"Bizim kor oldu vücudumuz ateş gibi yandı. Bizim tesellimiz inanmak oldu. Yoksa dayanamazdık. O dönem kurtarma çalışmalarında devletimizi elinden geleni yaptı ancak yağmurdan dolayı toprak kayması olması nedeniyle 15 can gitti. başka can gitmesin istedik" diye konuştu.

Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 17 Mart 2005’te meydana gelen heyelanda 15 kişi toprak altında kalmıştı. Birçok evin de toprak altında kaldığı bölgede, heyelanın devam etmesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarına son verilmişti.
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