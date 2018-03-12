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Gürün’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 97’nci yılı dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen...

Gürün’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 97’nci yılı dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen...

12 Mart 2018 Pazartesi 14:15
Gürün’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 97’nci yılı dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gürün Anadolu Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi Süleyman Karabacak,"Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nda Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale Savaşı’nı yazdığı bir şiirle anlatan, anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, topyekün milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı’na da İstiklal Marşı’mızı armağan etmiştir." diye konuştu.

Program günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirler, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video ve ’Tek Vatan Tek Bayrak’ gösterisiyle devam etti. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir tarafından verildi.
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