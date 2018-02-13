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Gürün’de güvenlik toplantısı yapıldı

Gürün’de Şubat ayı ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.Suçatı Osman Boyraz Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri...

Gürün’de güvenlik toplantısı yapıldı

Gürün’de Şubat ayı ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.Suçatı Osman Boyraz Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri...

13 Şubat 2018 Salı 15:19
Gürün’de güvenlik toplantısı yapıldı

Gürün’de Şubat ayı ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.

Suçatı Osman Boyraz Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için düzenlenen toplantıda Gürün’le ilgili güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Aytemür, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İlçenin huzuru için çaba sarf eden herkese teşekkür eden Başkan Çiftçi,"Gürün’ümüzün güvenliği için gece gündüz demeden yoğun mesai harcayan jandarma ve emniyet personelimize ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
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