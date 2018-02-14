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Gelin ve damattan Mehmetçiğe asker selamı

Sivas’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah salonlarına akın etti. Nikah kıydıran bazı çiftler Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev...

Gelin ve damattan Mehmetçiğe asker selamı

Sivas’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah salonlarına akın etti. Nikah kıydıran bazı çiftler Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:19
Gelin ve damattan Mehmetçiğe asker selamı

Sivas’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah salonlarına akın etti. Nikah kıydıran bazı çiftler Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiği unutmadı.

Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Bu özel günde 20 çift, nikah kıydırarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat’ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Nikah kıydıran çiftler Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiği unutmayarak asker selamı verdi.

En büyük sevgiyi vatanı için canların veren şehitlerin ve Mehmetçiklerin hak ettiğini söyleyen çiftler, terörle mücadele eden askerlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.
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