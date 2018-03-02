Eski sanayide kentsel dönüşüm başlıyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, eski sanayi kentsel dönüşümü için oluşturulan irtibat bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas’ta 1960’lı yıllarda şehirde sanayi ihtiyacını karşılaması için inşa edilerek 90’lı yıllara kadar aktif bir şekilde çalışan 90’lardan sonra ihtiyaca cevap vermediği için çeşitli projeler yapılarak şehre kazandırılması planlanan eski sanayi de ’Sivas Sembol Projesi’ hayata geçecek. Proje kapsamında Halfelik Alt Geçidi yanında açılan Kentsel Dönüşüm Bürosu’nda anlaşma sağlanan mülk sahipleri sembol projesini inceleyerek protokol imzalıyor.

Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas’ın kangren haline dönüşmüş olan Eski Sanayi Kentsel Dönüşümü ile ilgili somut adımlar atmaya başladık. Bilindiği gibi eski sanayi 1960’larda kurulmuş ama günümüzde artık atıl hale gelmiş ve şehrin içerisine hapsolmuş bir durumda. Dükkanlar boşaltılmış ticari faaliyetini yerine getiremeyen ve şehre kirlilik katan bir konuma gelmiş böyle kıymetli bir alanın bir an önce şehir ekonomisine, ülke ekonomini ve mülkiyet sahiplerini düşünerek tekrar kazandırılması gerekiyordu."dedi.

Arsa sahipleriyle ön anlaşmaların yapıldığına değinen Başkan Aydın,"Biz onların menfaatini her şeyin önüne koyduk. Biz müteahhit değiliz müteahhitte olmayacağız ancak belediye burada mülk sahibi ve belediyeden öte asıl mülk sahiplerinin lehine olacak azami gayreti ortaya koyduk. Burada önceden yapılan çalışmalar vardı. Yoğunluk fazlaydı, yoğunluğu aşağı çekerken mülk sahiplerine etki etmeyecek şekilde tamamen belediyeden bu düşüşü sağladık. Bugün inşaat aşamasına gelmiş durumdayız. 1 ay içerisinde ön anlaşmaların tamamlanacağını ön görüyoruz. Bu anlaşma tamamlandıktan sonrada inşaat ihalesine çıkacağız bir taraftan yıkmaya diğer taraftan yapmaya başlayacağız. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Sivas’ın farklı bir yüzü buraya yansıyacak toplam 81 dönüm toplam alan alanın komple altı kapalı otopark üst taraftaki otoparkla 3 bin adet otopark olacak. Aynı zamanda bu alanda ticarete uygun dükkanlarda var. Konutlar ve iş merkezlerine gelince farklı ölçülerde konutlar ve iş yerleri oluşturduk. Anlaşma yapıldıktan sonra müteahhit firma kendine kalan konut ve dükkanları satışa sunacak en kısa zamanda bitirilmesini diliyorum." dedi.