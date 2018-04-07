Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Konya’ya gitti.

Demir Grup Sivasspor bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havaalanı’ndan özel uçakla Konya’ya gitti Kırmızı-beyazlı kafileyi Konya’da taraftarlar çiçeklerle karşılandı. Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak.