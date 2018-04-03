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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sivasspor forması hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri, Hatay’a giderek Mehmetçiğe destek verdi. Kafilede yer alan takım Demir Grup Sivasspor takım kaptanı Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Hakan Arslan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sivasspor forması hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri, Hatay’a giderek Mehmetçiğe destek verdi. Kafilede yer alan takım Demir Grup Sivasspor takım kaptanı Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Hakan Arslan...

03 Nisan 2018 Salı 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sivasspor forması hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri, Hatay’a giderek Mehmetçiğe destek verdi. Kafilede yer alan takım Demir Grup Sivasspor takım kaptanı Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Hakan Arslan Erdoğan’a Sivasspor forması hediye etti.

Sanat ve spor camiasının ünlüleri, Mehmetçiğe destek olmak için Hatay’a çıkarma yaptı. Sivasspor futbolcularından Ziya Erdal ve Hakan Arslan Afrin’de teröre karşı mücadele eden askerlere destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay’a gitti. Futbolcular ziyarette Erdoğan’a futbolcuların ve teknik heyetin imzaladığı ve şehrin plakası olan 58 numaralı formayı hediye etti.

Sivas’a selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, ligde geride kalan haftalarda kırmızı-beyazlı ekimize başarılar diledi.
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