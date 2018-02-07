Vali Aktaş, Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Suriye sınır hattında incelemelerde bulunup, hudut karakollarını ziyaret etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu. İlk olarak sırasıyla Kozluca, Yüzsüren ve Yolaçan karakollarını ziyaret eden Vali Aktaş, akabinde Köyceğiz Bölük Merkezine geçerek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra “İzzettin Taburu Nöbet ve Gözetleme Kulesine geçen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, burada sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan “Duvar Arkası Gözetleme Sistemi” ve Kobra 2 aracını da yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından tekrar Köyceğiz Bölük Merkezine geçen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, öğle yemeğini karakolda görev yapan askerlerle birlikte yedi.

Yemeğin ardından hudut hattı ziyaretlerine devam eden Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, Uçar Nöbet ve Gözetleme Kulesini ziyaret ettikten sonra sırasıyla Şahin ve Erdem Karakolları ile “Katran Bölük Merkezine geçerek yapılan çalışmalar ve karakol hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Esentepe ve Hayati Bilgin Karakol’larını da ziyaret eden Vali Aktaş, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp çeşitli istişarelerde bulunduktan sonra Korg. Refik Kurttekin Kışlasına geçti. Vali Aktaş, ayrıca ziyaretleri kapsamında karakol ve bölük merkezlerinde kendisini karşılayan komutanlara Türk Bayrağı hediye etti.