TFF 3. Lig: Cizre Spor: 2 - Aydın Spor 1923: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Cizre Spor evinde konuk ettiği Aydın 1923 Sporu Vedat Aydın ve Muhammet’in attığı gollerle 2-0 yendi.
Stat: Cizre Şehir Stadı
Hakemler: Levent Balcı xxx, Gökhan Özkan xxx, Adem Şahin xxx
Cizrespor: Burak xx, Evren xx, Gökhan Ünver xx, Şamil xx, Hurşit Meriç xx (Cemre Atmaca dk. 80 ?), Muhammet xx, Erhan Eren xx (Hakan dk. 51 xx), Sayim xx, Özer Ercikli xx, Vedat Aydın xx (Mazlum dk. 55 xx), İsmail Baydil xx
Aydın 1923 Spor: Engin x, Ramazan x, Ceyhun x, Osman x, Mesut x, Serkan x, Doğancan x (Yusuf dk. 46 x), Ömer x, Mikail x (Emre dk. 80 ?), Tuncay x (Hasan dk. 83 ?), Çağlayan x
Goller: Vedat Aydın (dk. 12), Muhammet Yenilmez (dk. 38) (Cizre Spor)Sarı Kartlar: Burak (Cizre Spor) Çağlayan,Ramazan (Aydın 1923 Spor)