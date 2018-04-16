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Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı

Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Şırnak’ta toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 9’uncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu...

Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı

Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Şırnak’ta toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 9’uncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:09
Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı

Şırnak’ta “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Şırnak’ta toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 9’uncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Programa, Vali Yardımcıları Adem Ergül ve Sercan Gökdemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürü Bekir Kılıç, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Şırnak Vali Yardımcıları Adem Ergül ve Sercan Gökdemir ile kurum müdürleri sergi açılış kurdelesini kesti. Davetliler “Tarım ve İnsan” temalı fotoğraf sergisini gezdi. Tarım ve İnsan konulu sergi 22 Nisan’a kadar gezilebilecek
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