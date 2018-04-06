Şırnak’ta şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak’ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Geylani Camisinde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Mevlide Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum amirleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti. Daha sonra emniyet personelleri tarafından mevlit programına katılanlara gül suyu, lokum ve tatlı ikram edildi.