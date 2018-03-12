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Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği düzenlendi

Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği düzenlendi

Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:20
Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği düzenlendi

Şırnak’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Milletimizin istiklalini ebedileştiren bir manzume olan istiklal Marşı, kuşku yok ki ulusumuzun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan, hiçbir zaman ölmeyecek ve mütemadiyen yaşayacak olan bir eserdir. Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa bile İstiklal Marşı tek başına yeterlidir. İstiklal Marşı’nı anlayabilmek ve kavrayabilmek için, öncelikle Mehmet Akif’i çok iyi bilmek, onun tüm hatlarıyla benliğinde muhafaza ettiği, ’milli mücadele ruhunu’ üst seviyede tanımak ve bu ruhu, hakkı ile hissetmek şarttır. İstiklal Marşı’nı merhum Akif, rahat ve konforlu mekanlarda yazmamıştır. İstiklal Marşı cephelerde, kahraman ordumuzun içinde, Anadolu’nun her karış toprağında şekillenen istiklal ruhuyla kaleme alınmıştır ve medeniyetimizin en mümtaz değerlerini içinde barındırır. İstiklal Marşı’nda Alparslan’ın Anadoluyu vatan kılan azmi ve iradesi, Haçlı’yı durduran Kılıçarslan’ın imanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin halis niyeti, İstanbul’un fethinin ve Fatih Sultan Mehmet’in en büyük rüyalarının izleri vardır. Bu mümtaz eser, Türkiye’nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeği-aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır. O yüzden İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. Böyle bir metni yazan Akif, inanıyorum ki Allah’ın büyük lütfuna mazhar olmuştur. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 97’nci yıl dönümünde, en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Vatan ve Millet uğruna mücadele etmiş tüm aziz şehitlerimize ve bu muhteşem eseri bizlere armağan eden ilk meclisin muhterem üyelerine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Program resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğine, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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