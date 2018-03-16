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Şırnak Devlet Hastanesinde kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde ilk kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı.Şırnak Devlet Hastanesine sağ gözde sulanma ve çapaklanma şikayeti ile gelen Huriye Darğin’e Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Gasseloğlu ile Kulak, Burun ve...

Şırnak Devlet Hastanesinde kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde ilk kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı.Şırnak Devlet Hastanesine sağ gözde sulanma ve çapaklanma şikayeti ile gelen Huriye Darğin’e Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Gasseloğlu ile Kulak, Burun ve...

16 Mart 2018 Cuma 14:29
Şırnak Devlet Hastanesinde kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde ilk kapalı gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı.

Şırnak Devlet Hastanesine sağ gözde sulanma ve çapaklanma şikayeti ile gelen Huriye Darğin’e Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Gasseloğlu ile Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Çelik tarafından endoskopik yöntemle kapalı teknik gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı. Başarı ile tamamlanan ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Op. Dr. Gasseloğlu, “Şırnak Merkeze bağlı köyden gelen hastaya daha önce ilaç tedavisi verilmiş, ardından gözyaşı kanal tıkanıklığı olduğu söylenmiş. Ameliyat için Diyarbakır’a sevk edilmiş. Diyarbakır’a gidemeyen hasta son olarak bize başvurdu. Huriye Değin’e göz ve burun muayenesi ile birlikte genel sağlığı açısından sakınca olmaması sebebiyle Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Çelik ile birlikte kapalı teknik gözyaşı kanal ameliyatını yaptık. Ameliyat sonrası bir gün gibi kısa bir süre içinde taburculuğunu gerçekleştirdiğimiz hastanın kontrollerinde şikayetlerinin kaybolduğunu memnuniyetle ifade etmesi; bize verdiğimiz uğraşın ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir, sevindirmiştir” dedi.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Çelik ise, “Gözyaşı kanalı tıkanıklığı yeni doğanlardan ileri yaşlara kadar tüm yaşlarda görülebilen yaygın bir sağlık sorunudur. Hayat kalitesinde ciddi bozulmalara yol açan bu hastalığın çözümü cerrahi olarak mümkündür. Burun içinden kamera yardımı ile endoskopik (kapalı) olarak da yapılabilen cerrahi yöntemde yüzde ameliyat izi kalmamaktadır. Hastamızın kapalı cerrahi için uygun olduğunu değerlendirdikten sonra başarılı bir cerrahi ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. Bundan sonra Şırnak’ta bu ameliyatları yapmaya devam ederek il dışına sevklerin azalmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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